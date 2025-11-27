Imagina que estás caminando por la calle y, de repente, un cocodrilo de buen tamaño aparece frente a vos. Eso fue lo que vivieron los vecinos de Ciudad Isla, México, cuando un reptil decidió explorar más allá de su río.

La sorpresa fue mayúscula. Dos peatones se detuvieron en seco, retrocedieron unos pasos y empezaron a mirar al animal, preguntándose cómo manejar la situación sin convertirse en su próxima comida. Pero mientras todos miraban, un hombre del barrio decidió intervenir.

Con machete en mano, se acercó lentamente, midiendo cada paso, intentando intimidar al cocodrilo con gestos. Nada. El reptil seguía avanzando con calma, como si nada. Fue entonces cuando la creatividad del vecino entró en acción: tomó una rama larga de un árbol cercano y, con movimientos firmes pero controlados, empezó a guiar al reptil de vuelta al agua.

“Órale, pa’ dentro”, parecía decir mientras el cocodrilo, tras unos golpes leves con la rama, obedeció la orden implícita y volvió a su hábitat. Todo quedó registrado en video, que rápidamente se viralizó, mostrando cómo la astucia puede vencer al miedo.

Los vecinos respiraron aliviados y las redes se llenaron de comentarios entre asombro y admiración: algunos aplaudieron la valentía del hombre, otros no podían creer que un cocodrilo paseara tan cerca de las casas. Sin dudas, una lección de ingenio y calma frente al peligro.

Video:

