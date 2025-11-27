TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba Remberto López

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Los Súper Sexy Celestiales, La Tía Coca y Mala Yerba presentan su nuevo material en El Mañanero

Los Súper Sexy Celestiales, junto al grupo La Tía Coca y Mala Yerba, visitaron el programa El Mañanero de Red Uno para presentar su nueva propuesta musical tras volverse viral a nivel mundial.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 12:02

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

En una entrevista realizada este jueves en el programa El Mañanero de Red Uno, los jóvenes integrantes de los Súper Sexy Celestiales contaron sus experiencias y lo que los llevó a convertirse en un fenómeno viral a nivel internacional.

La iniciativa nació después de que los jóvenes artistas captaran la atención de miles de personas en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Ahora su nueva propuesta llega en ritmo de cumbia villera y promete conquistar a los fanáticos con un mix denominado “Super Sexi”, además del tema “Princesa”, que ya ha generado gran expectativa.

Durante su participación en el programa, los artistas compartieron detalles de su proyecto, demostraron su estilo característico y destacaron la importancia de acercarse al público a través de la música.

Por su parte, los el director del grupo la Tía Coca tuvo la idea de juntar los talentos para poder sacar una nueva propuesta que guste al público.

Ver el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:45

Mundial sub-17 portugal vs austria

12:25

Mundial sub-17 portugal vs austria

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD