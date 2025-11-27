Los Súper Sexy Celestiales, La Tía Coca y Mala Yerba presentan su nuevo material en El Mañanero

En una entrevista realizada este jueves en el programa El Mañanero de Red Uno, los jóvenes integrantes de los Súper Sexy Celestiales contaron sus experiencias y lo que los llevó a convertirse en un fenómeno viral a nivel internacional.

La iniciativa nació después de que los jóvenes artistas captaran la atención de miles de personas en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Ahora su nueva propuesta llega en ritmo de cumbia villera y promete conquistar a los fanáticos con un mix denominado “Super Sexi”, además del tema “Princesa”, que ya ha generado gran expectativa.

Durante su participación en el programa, los artistas compartieron detalles de su proyecto, demostraron su estilo característico y destacaron la importancia de acercarse al público a través de la música.

Por su parte, los el director del grupo la Tía Coca tuvo la idea de juntar los talentos para poder sacar una nueva propuesta que guste al público.

Ver el video:

