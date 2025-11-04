Una emotiva y original propuesta de matrimonio se volvió viral en redes sociales luego de que un joven decidiera pedirle matrimonio a su pareja en pleno entrenamiento de boxeo. El romántico momento ocurrió dentro del ring, donde ambos solían practicar juntos.

Según las imágenes difundidas, la pareja se encontraba entrenando cuando, de repente, el joven simuló haber recibido un fuerte golpe. Su novia, preocupada, se acercó rápidamente para ver cómo estaba, pero él la sorprendió al sacar un anillo de compromiso de su guante.

En medio de la sorpresa y las risas de los presentes, el joven se arrodilló y le pidió matrimonio, dejando sin palabras a su pareja, quien emocionada aceptó entre aplausos y gritos de alegría de quienes presenciaron la escena.

El creativo gesto fue aplaudido en redes sociales, donde muchos destacaron la originalidad y ternura del momento, mientras otros bromearon diciendo que “ese sí fue un golpe directo al corazón”.

