Una madre de familia en la ciudad de Cajamarca, Perú, denunció que la amante de su yerno hizo que su hija viviera en constante sufrimiento durante tres años. La mujer relató cómo la situación afectó emocionalmente a su hija y pidió que se tomen medidas contra la responsable.

“La señorita le está haciendo vivir mal en su hogar a mi hija. Durante tres años se ha paseado por diferentes lugares, alimentando el sufrimiento de mi hija”, afirmó la madre, visiblemente afectada.

Según la denunciante, la joven soportó situaciones de tensión y conflictos familiares provocados por la relación extramarital de su esposo con otra mujer.

La madre señaló que la afectada tuvo que enfrentar constante incomodidad y malestar en su hogar debido a estas circunstancias.

La mujer pidió públicamente que la amante de su yerno sea castigada y que se respeten los derechos y la tranquilidad de su hija, quien ha vivido un proceso emocional desgastante durante estos años.

Como parte, de un castigo autoridades locales conocidas como Rondas, sometieron a azotazos a la pareja infiel, señalan que con este hecho buscan “eliminar malas actitudes y corregir comportamientos que afectan a la comunidad”.

