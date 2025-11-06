Video: ¡Terrible! Alex, el baterista de Maná, cayó estrepitosamente en pleno concierto

El incidente ocurrió durante una presentación en vivo de la banda Maná, cuando Alex, el baterista, intentó dar la vuelta sobre su asiento y perdió el equilibrio, provocando que cayera estrepitosamente al suelo frente al público.

Afortunadamente, la caída no dejó lesiones graves, pero sí generó un gran susto entre los asistentes.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de preocupación por parte de los seguidores de la banda. Muchos internautas elogiaron la rápida recuperación del músico y su profesionalismo al continuar el show tras el accidente.

Miembros de la banda aseguraron que Alex se encuentra bien y agradecieron la preocupación de los fans.

