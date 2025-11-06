TEMAS DE HOY:
Ebrio agrede a un menor Hombre estafado Jeanine Añez

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Video: ¡Terrible! Alex, el baterista de Maná, cayó estrepitosamente en pleno concierto

El baterista sufrió un accidente al perder el equilibrio mientras daba la vuelta en pleno escenario; las imágenes se hicieron virales y generaron preocupación entre sus fans.

Red Uno de Bolivia

05/11/2025 22:25

Foto: Redes Sociales.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

El incidente ocurrió durante una presentación en vivo de la banda Maná, cuando Alex, el baterista, intentó dar la vuelta sobre su asiento y perdió el equilibrio, provocando que cayera estrepitosamente al suelo frente al público.

Afortunadamente, la caída no dejó lesiones graves, pero sí generó un gran susto entre los asistentes.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de preocupación por parte de los seguidores de la banda. Muchos internautas elogiaron la rápida recuperación del músico y su profesionalismo al continuar el show tras el accidente.

Miembros de la banda aseguraron que Alex se encuentra bien y agradecieron la preocupación de los fans.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD