VIDEO: ¿Quién es Regina, la chica por la que cancelaron una fiesta?

Lo que parecía una noche más de Halloween se convirtió en todo un espectáculo viral en Playa del Carmen. Una fiesta privada, con jóvenes de entre 13 y poco más de 20 años, terminó abruptamente cuando Regina decidió asistir… aparentemente sin el permiso de su mamá.

Según testigos y publicaciones en redes sociales, la celebración transcurría con normalidad hasta que la madre de la joven llegó al lugar acompañada de la policía, exigiendo que su hija saliera de inmediato. “Por favor, enciendan las luces, quiero que mi hija salga”, habrían escuchado los asistentes, según relatos compartidos en redes.

El resultado, fiesta cancelada, policías en el lugar y decenas de jóvenes indignados reclamando la devolución del cover de 300 pesos. “¡Por una sola morra nos cancelaron la fiesta!”, escribieron varios asistentes en publicaciones virales que rápidamente comenzaron a circular entre la comunidad local.

Hasta el momento no se ha confirmado quién organizó el evento ni la edad exacta de Regina, pero la situación abrió un debate sobre la supervisión en fiestas privadas con menores de edad y adultos jóvenes.

De la fiesta a los memes

El nombre de Regina se volvió tendencia en cuestión de horas. En X (antes Twitter) y TikTok, los internautas convirtieron el incidente en leyenda urbana digital. Algunos comentaban: “Gracias Regina, por acabar con el evento del año”, mientras otros bromeaban: “Ya ni dejar salir a Regina” o pedían “Justicia por los 300 pesos”.

Entre humor, indignación y sorpresa, el episodio ya es tema de conversación en todo Playa del Carmen, dejando claro que, por más que uno intente pasar desapercibido, siempre hay una Regina que cambia la noche… y las redes.

Mira el video:

