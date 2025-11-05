¡Te extraño infiel! Auto aparece con mensajes de amor y reclamos (Video)

Un insólito episodio se volvió viral en San Juan (Argentina) durante la noche de Halloween. Un auto blanco apareció rayado y cubierto de mensajes cargados de emoción, que dejaron sorprendidos a los jóvenes a la salida de un boliche. Entre las frases que se podían leer en las puertas y vidrios del vehículo estaban: “Te extraño”, “Volvé” e “Infiel”.

El momento fue registrado en video por una usuaria de TikTok que asistió a la fiesta del 31 de octubre, y rápidamente se volvió tendencia. “Vas a bailar y te encontrás con esto a la salida”, escribió junto a su publicación, que en pocas horas acumuló cientos de comentarios entre asombro y desconcierto.

Entre disfraces y calabazas, los presentes quedaron impactados al ver el vehículo cubierto de mensajes pintados en rojo y blanco, como “Te extraño, infiel”, en plena madrugada del 1° de noviembre. Según Canal 13 San Juan, el hecho ocurrió en el estacionamiento de un boliche ubicado en el Médano de Oro, el cual fue clausurado esa misma noche tras un operativo policial.

El video, grabado con música de fondo y luces de la fiesta, generó todo tipo de reacciones en redes. Algunos usuarios se tomaron el episodio con humor: “Si era infiel, ¿por qué quería que vuelva?”, bromeó una internauta. Otra agregó: “La mejor declaración de Halloween”. Sin embargo, otros manifestaron preocupación por el daño ocasionado al vehículo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del propietario del auto y no se ha informado si las autoridades iniciaron una investigación por los daños. Lo que sí quedó claro es que, entre risas y sorpresa, la historia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche más terrorífica del año en San Juan.

