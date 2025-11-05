TEMAS DE HOY:
Policial

Cochabamba: Registran dos intentos de feminicidio durante el fin de semana y feriado

Dos mujeres fueron víctimas de ataques violentos durante el fin de semana: un hombre apuñaló a su pareja y otro intentó agredir a una mujer en el cementerio, ambos casos son investigados como tentativa de feminicidio.

Ligia Portillo

05/11/2025 10:27

Cochabamba: Registran dos intentos de feminicidio durante el fin de semana y feriado. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La Fiscalía atendió durante el fin de semana y feriado dos graves casos de tentativa de feminicidio que dejaron a las víctimas con serias lesiones y conmocionaron a la población.

El primer hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Oquendo, donde un hombre protagonizó constantes peleas con su pareja y, en un ataque de violencia, amenazó con quitarle la vida a sus hijos menores y posteriormente intentó asesinar a la mujer.

El segundo caso tuvo lugar en el cementerio, cuando la señora Jessica G., acompañada de su hermana, fue sorprendida por un sujeto que la agredió físicamente, causándole daños en órganos vitales. Dejando a la víctima con días de impedimento por las lesiones sufridas.

“Ambos hechos constituyen delitos de feminicidio en grado de tentativa”, informó el Fiscal Departamental, Osvaldo Tejerina, destacando la gravedad de los ataques y la necesidad de denunciar este tipo de violencia.

 

