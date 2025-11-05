Detienen preventivamente al hombre que intentó quemar a su familia en Quillacollo

Un hombre de 28 años fue detenido de manera preventiva tras intentar incendiar su departamento el pasado 23 de octubre, en un hecho que puso en riesgo las vidas de su esposa de, y sus hijos de 5 y 11 años.

Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhony Coca, el agresor habría rociado con aproximadamente dos litros de gasolina su vivienda luego de una discusión con su pareja, aparentemente por celos y consumo de alcohol. Tras encender un fósforo, salió del lugar sin percatarse de que sus hijos se encontraban dentro.

La mujer logró sacar a la menor de 5 años, pero su hijo de 11 años quedó atrapado en el departamento y sufrió quemaduras. Familiares de la víctima, entre ellos su suegro y hermano, intervinieron para auxiliar al niño y sofocar el incendio.

El agresor también resultó con quemaduras graves y se encuentra hospitalizado bajo custodia policial. Una vez reciba el alta médica, será trasladado al penal de El Abra, donde cumplirá detención preventiva mientras continúan las investigaciones. Está acusado de tentativa de feminicidio e infanticidio.

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, indicó que “la policía boliviana y el Ministerio Público han procedido a la aprehensión de este sujeto. A pesar de sus quemaduras de hasta tercer grado, ya está consciente y puesto a disposición de la autoridad judicial, la cual determinó su detención preventiva mientras se desarrolla la investigación”.

