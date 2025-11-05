TEMAS DE HOY:
Policial

¡Se desangraba! Un hombre fue apuñalado y esperó media hora por atención médica en Santa Cruz

Un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado en la Calle Buenos Aires. Vecinos denuncian falta de seguridad e iluminación en la zona.

Ligia Portillo

05/11/2025 8:28

¡Se desangraba! Un hombre fue apuñalado y esperó media hora por atención médica en Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Un violento episodio se registró cuando un hombre, de aproximadamente 30 a 35 años, fue atacado con un arma blanca y resultó con heridas de gravedad en la espalda. El hecho ocurrió en la calle Buenos Aires en la ciudad de Santa Cruz, donde el afectado, ensangrentado, buscó ayuda entre los transeúntes y comerciantes.

“Estaba apuñalado, estaba ensangrentado. Vino a mi negocio pidiendo ayuda y apenas con lo que sabíamos lo pudimos socorrer. Llamamos a ambulancias y policía, pero nos preguntaban si era una persona normal o indigente, nos colgaban las llamadas. Estuvo media hora desmayándose, incluso dejó de respirar por un momento”, relató Lucero Gutiérrez, vecina y testigo del ataque.

El hecho generó alarma entre vecinos y comerciantes, quienes denunciaron la falta de seguridad y deficiente iluminación en la zona. “El centro está descuidado, se va la luz permanentemente, no tenemos seguridad. Aquí se pagan los impuestos más altos y no tenemos nada. Hoy pasó esto y tuvimos que atender a un hombre desangrándose frente a los clientes”, agregó otra vecina.

Las autoridades locales aún no emitieron un informe oficial sobre el estado de la víctima ni sobre las medidas que se adoptarán para reforzar la seguridad en el centro de la ciudad.

 

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

