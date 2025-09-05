¡La obligó a limpiar! Un hombre le quitó la vida al amante de su esposa a puñaladas

Un brutal crimen conmocionó este miércoles a la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu: un hombre asesinó a puñaladas al amante de su esposa tras sorprenderlos juntos en su propia casa. La víctima fue identificada como Clynton Moisés Lopes, de 31 años.

Según la Policía Militar, todo comenzó alrededor de las 10:20 de la mañana en una vivienda del barrio Vila C, cuando Evandro Martins, esposo de la mujer, regresó inesperadamente del trabajo y encontró a su pareja con el otro hombre. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta pelea que recorrió varias habitaciones de la casa.

En medio del enfrentamiento, Martins tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló a Lopes más de diez veces, hasta dejarlo sin vida en el patio trasero. El cuerpo de la víctima quedó desnudo y tendido en medio de un charco de sangre, mientras la esposa, en estado de shock, permanecía a su lado.

La mujer declaró a la policía que su marido, tras cometer el crimen, se dio una ducha, la obligó a limpiar la escena y luego huyó. Antes de escapar, incluso pinchó las llantas del auto de la víctima para impedir que fuera utilizado por alguien más.

Lo impactante es que, en paralelo, la policía había recibido una primera llamada de la mujer pidiendo auxilio por violencia doméstica. Sin embargo, mientras los agentes se dirigían al lugar, entró una segunda alerta informando de un homicidio en la misma dirección.

“Cuando llegamos, el hombre estaba caído y la mujer de costado, y al principio no entendíamos bien la situación”, relató el sargento Benjamim Ferreira, quien confirmó que Martins continúa prófugo y es buscado intensamente por las autoridades.

La abogada del sospechoso, Fabiana Irala de Medeiros, emitió un comunicado afirmando que su cliente “se encuentra profundamente afectado por el trágico desenlace” y que colaborará con la Justicia. “No se va a sustraer a las responsabilidades jurídicas que le corresponden. Todas las circunstancias serán esclarecidas”, aseguró la letrada.

