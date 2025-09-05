VIDEO: Madre muere aplastada frente a su esposo e hija tras caer de una motocicleta

Una escena desgarradora quedó registrada en video: una familia que viajaba en motocicleta intentó cruzar entre dos camiones en plena vía y terminó sufriendo una tragedia que ha dejado al país en shock.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa cómo la motocicleta en la que viajaban el padre, la madre y su pequeña hija pierde el equilibrio al intentar pasar entre los vehículos pesados. En cuestión de segundos, todos caen al asfalto.

Lo más estremecedor ocurre cuando la madre queda atrapada: uno de los camiones avanza y, ante la impotencia de su esposo e hija, le aplasta la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea.

Testigos del hecho intentaron auxiliar a la familia, pero ya era demasiado tarde. El padre y la niña sobrevivieron, aunque en estado de shock por presenciar el fatal desenlace.

Las autoridades locales investigan las circunstancias del accidente, mientras en redes sociales se multiplican los mensajes de dolor y llamados a reforzar la seguridad vial en un país donde miles de familias dependen de las motocicletas como principal medio de transporte.

