Internacional

¡Descubierta! Una mujer llevó a reparar su celular, el técnico descubrió videos de abuso en Brasil

El escalofriante descubrimiento develó que la mujer abusaba a su propia hija de 9 años.

Ligia Portillo

05/09/2025 12:42

¡Descubierta! Una mujer llevó a reparar su celular, el técnico descubrió videos de abuso. Foto: Gentileza G1
Brasil

Escuchar esta nota

Este miércoles, la localidad brasileña de Quedas do Iguaçu se vio sacudida por la detención de una mujer de 47 años, acusada de poseer y compartir imágenes de explotación sexual de su hija de solo 9 años. Esta alarmante situación salió a la luz cuando la acusada llevó su celular a un servicio técnico, donde un empleado alertó a las autoridades tras descubrir el inquietante material.

El jefe policial, Emanuel Fernandes Monteiro de Almeida, confirmó que la mujer fue sorprendida en flagrancia, admitiendo en su declaración que las imágenes eran de su hija y que las compartía con su pareja. La madre también confesó haber realizado videollamadas en las que exponía a su pequeña.

La investigación del caso reveló una rutina “de carácter ritualístico” que incluía sucesivos abusos, conocidos como “masajes”, que la mujer compartía con un hombre actualmente no identificado. La policía mantiene la hipótesis de que hay varios adultos involucrados en este horrendo delito.

Durante el operativo, los agentes de la ley incautaron dos celulares: el que estaba en reparación y otro que la madre entregó voluntariamente. Ambos dispositivos serán peritados con el fin de descubrir más pruebas que fortalezcan el caso.

La pequeña víctima ha sido colocada bajo la tutela de los Servicios de Protección Infantil y se espera que sea entrevistada por un psicólogo del Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social (Creas), con la esperanza de proporcionarle el apoyo necesario y buscar opciones para que pueda ser cuidada por otros familiares.

La madre enfrenta graves cargos por posesión de material de explotación sexual infantil y se encuentra bajo investigación adicional por abuso sexual agravado, así como por la producción y distribución de dicho material. Este caso, manejado bajo estricto secreto de sumario para proteger la identidad y bienestar de la menor, ha generado una ola de indignación en la comunidad.

 

