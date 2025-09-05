VIDEO: Perro de raza 'potencialmente peligrosa' mató a un chihuahua y su dueña intentó ocultar el hecho

Un hecho que ha conmocionado a vecinos y usuarios de redes sociales ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México: un perro de una raza potencialmente peligrosa, atacó y mató al pequeño “Bobby”, un chihuahua de color negro, mientras ambos caminaban por la vía pública sin correa.

Lo que indignó a la comunidad fue la reacción de la dueña del can agresor, en lugar de auxiliar al perrito malherido, tomó su cuerpo, lo metió en una bolsa de plástico y lo arrojó a la basura.

Todo quedó grabado por una cámara de seguridad cercana. En las imágenes se observa cómo el pitbull sujeta del cuello a “Bobby” y lo sacude violentamente hasta dejarlo inmóvil. Segundos después aparece la mujer, quien al ver al pequeño animal agonizando, lo levanta y, en vez de buscar ayuda, opta por deshacerse del cuerpo.

VIDEO: Pitbull mató a un chihuahua, la dueña del can agresor intentó ocultar el crimen. Foto: Captura de pantalla

La dueña de “Bobby” ya anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por maltrato y omisión de responsabilidades. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX en sus artículos 29 y 30 es contundente: todos los propietarios deben conducir a sus animales con correa o cadena adecuada a su tamaño cuando transiten en espacios públicos. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas e incluso indemnizaciones económicas para los afectados.

“El problema no es el perro, es la irresponsabilidad de los dueños”, “Ambos perros sin correa, ambos dueños culpables”, “No hay autoridad que haga cumplir la ley”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en redes sociales, donde el caso ya se ha viralizado.

La muerte de “Bobby” reabre el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y la falta de control en espacios públicos para evitar tragedias que, como en este caso, terminan con la vida de seres indefensos.

Imágenes sensibles:

