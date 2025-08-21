TEMAS DE HOY:
Hombre se enfrenta cara a cara con un pitbull salvaje en pelea que roza la tragedia

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre intentando controlar a un pitbull en una peligrosa situación que ha generado preocupación entre los internautas.

Martin Suarez Vargas

21/08/2025 19:39

Foto: Internet.
En un impactante video que se ha vuelto viral, se puede observar a un hombre enfrentándose a un perro de raza pitbull en una lucha por su seguridad. En las imágenes, el hombre intenta inicialmente alejar al animal utilizando una mesa, con la intención de ingresarlo a una casa y cerrar la puerta para evitar que continúe atacándolo.

Sin embargo, cuando parecía que había logrado su objetivo, el pitbull supera la barrera y se abalanza nuevamente contra él. En un primer intento por neutralizar al animal, el hombre lo sujeta del cuello, aunque la fuerza del perro lo hace perder momentáneamente el control. Tras varios intentos y una lucha intensa, logra finalmente llevar al pitbull al interior de la casa y, en un último esfuerzo, lo deposita en una piscina para contenerlo.

El video ha generado una gran reacción en redes sociales, donde los usuarios expresaron su preocupación por la seguridad y el manejo responsable de perros de esta raza. Muchos han destacado la importancia de tomar precauciones y de contar con medidas adecuadas para evitar este tipo de situaciones peligrosas.

