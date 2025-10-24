¡De terror! Captan un suceso paranormal en el metro de México y provoca un corte circuito

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, uno de los medios con mayor afluencia de usuarios en la capital, se convirtió en el escenario de un insólito momento luego de que una extraña manifestación paranormal quedará captada en por cámaras de seguridad.

Como se puede ver en el video los hechos sucedieron dentro de las instalaciones de la línea 1, cuando una de las máquinas de limpieza que se encontraba a las orillas del andén se mueve sola de la nada y sale volando hasta las vías, cayendo y provocando un cortocircuito.

En la grabación de apenas unos segundos de duración también se puede apreciar la reacción de los trabajadores que se encontraban haciendo labores de limpieza en el andén, quienes se muestran sorprendidos ante la inédita situación, ya que nadie se encontraba cerca de la máquina al momento del incidente.

¿Fantasmas en el Metro de la Ciudad de México?

El insólito video fue difundido a través de redes sociales como TikTok y "X" antes "Twitter" en donde se volvió viral dando pie a diversos comentarios por parte de los cibernautas, entre ellos algunos en donde usuarios aseguraron que se trató de la auténtica manifestación de un fantasma, ya que incluso han sido testigos de que existen extrañas energías en el Metro.

Por otra parte hubo quienes se mostraron escépticos, tratando de dar una explicación lógica al evento inédito al afirmar que lejos de tratarse de algo paranormal, en realidad la máquina de limpieza pudo haberse movido debido a una falla en su funcionamiento o un falso contacto, sin embargo, hasta el momento se desconoce con certeza que fue lo que sucedió en verdad, aunque lo cierto es que no es la primera vez que se da una manifestación inexplicable dentro del Metro de la Ciudad de México.

