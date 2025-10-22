Video viral: un hombre agrede a otro por empujar a su perro

En cuestión de segundos, el dueño del animal reaccionó violentamente y golpeó al hombre en el rostro.
22/10/2025 17:46
Escuchar esta nota
Un video registrado en un complejo residencial de Vietnam se volvió viral luego de mostrar el momento en que un hombre empuja con el pie a un pequeño perro que se había acercado a su hijo.
En cuestión de segundos, el dueño del animal reaccionó violentamente y golpeó al hombre en el rostro, provocando la sorpresa de los presentes.
Tras la difusión del video en redes sociales, el agresor pidió disculpas públicas por su reacción impulsiva y aseguró que actuó por instinto al ver que su mascota había sido maltratada.
Vea el video:
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00