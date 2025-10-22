Video viral: un hombre agrede a otro por empujar a su perro

Un video registrado en un complejo residencial de Vietnam se volvió viral luego de mostrar el momento en que un hombre empuja con el pie a un pequeño perro que se había acercado a su hijo.

En cuestión de segundos, el dueño del animal reaccionó violentamente y golpeó al hombre en el rostro, provocando la sorpresa de los presentes.

Tras la difusión del video en redes sociales, el agresor pidió disculpas públicas por su reacción impulsiva y aseguró que actuó por instinto al ver que su mascota había sido maltratada.

Vea el video:

