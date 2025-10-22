TEMAS DE HOY:
vendía pornografía El Colla reo estafador

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Ni los humanos se mueven así! Robot baila cumbia y arrasa en redes

[Video] Las imágenes se hicieron virales rápidamente en redes sociales.

Silvia Sanchez

22/10/2025 17:44

Imagen captura RR.SS.
Colombia

Escuchar esta nota

Un robot sorprendió al público durante una feria juvenil en Barranquilla, Colombia, al bailar cumbia con una mujer.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo el robot acepta la invitación al baile, toma las manos de su acompañante y, tras una breve pausa para “analizar” los movimientos, retoma el ritmo con sorprendente coordinación.

El curioso momento generó aplausos y risas entre los asistentes, quienes destacaron la naturalidad con la que el androide siguió los pasos de la tradicional danza colombiana.

Vea el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD