¡Ni los humanos se mueven así! Robot baila cumbia y arrasa en redes

Un robot sorprendió al público durante una feria juvenil en Barranquilla, Colombia, al bailar cumbia con una mujer.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo el robot acepta la invitación al baile, toma las manos de su acompañante y, tras una breve pausa para “analizar” los movimientos, retoma el ritmo con sorprendente coordinación.

El curioso momento generó aplausos y risas entre los asistentes, quienes destacaron la naturalidad con la que el androide siguió los pasos de la tradicional danza colombiana.

Vea el video:

