Defensa Civil reporta más de 1.800 familias afectadas por heladas, granizadas y lluvias en cuatro departamentos

El Viceministerio de Defensa Civil informó este miércoles que las heladas y granizadas registradas en los últimos días afectaron a municipios de Chuquisaca, La Paz, Potosí y Tarija, mientras que las intensas lluvias provocaron daños en cinco municipios de los departamentos de La Paz y Potosí.

“Hay cuatro departamentos afectados por las granizadas y las heladas: Chuquisaca, La Paz, Potosí y Tarija. Uno solo está en desastre departamental, que es Tarija. Tenemos 1.255 familias afectadas, 563 damnificadas, sumando un total de 1.818 familias impactadas”, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes en conferencia de prensa.

La autoridad detalló que, aunque los incendios forestales en el oriente del país se encuentran bajo control, el occidente ya ingresó plenamente a la época de lluvias, situación que genera la crecida de ríos, inundaciones y otros eventos adversos.

En cuanto a los efectos de las precipitaciones, Calvimontes precisó que dos departamentos resultaron afectados: La Paz y Potosí, este último declarado en emergencia departamental. “Hay tres municipios en desastre municipal, en total son cinco municipios afectados, 70 familias afectadas y una persona fallecida en Potosí, una niña de 10 años que fue arrastrada por el río”, lamentó.

Sobre el caso del municipio de Tipuani, en el norte paceño, afectado por el desborde de ríos y las inundaciones en su zona urbana, el Viceministro aclaró que aún no se registró una declaratoria de desastre municipal, aunque el Ministerio de Minería convocó a una reunión interinstitucional para evaluar medidas estructurales que permitan reducir los riesgos en la región.

El Viceministerio de Defensa Civil continúa con las evaluaciones de daños y necesidades, coordinando con los gobiernos subnacionales la asistencia humanitaria y las acciones preventivas ante la temporada de lluvias que comienza a intensificarse en el altiplano y los valles del país.

