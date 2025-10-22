¡Atención! Senamhi alerta Naranja por crecida de ríos en cinco departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que analiza emitir una alerta Naranja por lluvias y crecida de ríos en cinco departamentos del país, entre el domingo 26 y el viernes 31 de octubre.

“Estamos evaluando otra alerta hidrológica probable y vamos a mencionar a Tarija, en los ríos Bermejo y Guadalquivir nuevamente. Se presentarán crecidas del 26 al 28 de octubre y luego hasta el 30 nuevamente. Habrá una actividad hidrológica dinámica con crecidas progresivas hasta el 31”, explicó Lucía Wallper, jefa de la Unidad de Hidrología del Senamhi, en contacto con Bolivia Tv.

Además de Tarija, el Senamhi evalúa incluir en la alerta a los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Ante el riesgo de desbordes, la institución recomendó no cruzar ríos crecidos y, en el caso de las familias que viven en zonas ribereñas o propensas a inundaciones, trasladarse a terrenos elevados.

El pronóstico indica que el sábado ingresará un frente frío al territorio nacional, lo que provocará lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias regiones.

(Con información de ABI)

