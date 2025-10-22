¡Reo estafador! Engañó a una mujer con la venta falsa de un celular de alta gama por Marketplace

Una mujer fue víctima de una estafa virtual luego de intentar comprar un celular de alta gama a través de Marketplace. El supuesto vendedor le aseguró que se encontraba en el Chapare, Trópico de Cochabamba, y que enviaría el teléfono por encomienda, pero tras recibir el dinero, desapareció.

“Yo buscaba un celular por Marketplace y entonces la persona se contactó conmigo, me dijo que le hablara por WhatsApp. Me insistía, me llamó varias veces y me dijo que era una persona humilde, un campesino, que vendía el celular barato porque necesitaba dinero para la operación de su hijo”, relató la víctima.

El estafador le envió videos y fotografías asegurando que el teléfono ya estaba embalado y listo para ser despachado hacia Cochabamba. Incluso mostró un supuesto comprobante de envío. Convencida, la mujer depositó 2.300 bolivianos a través de un código QR.

“Me mandó su carnet y el comprobante de la guía del celular. Pero cuando un amigo fue a la terminal a verificar, le dijeron que era falso. Entonces lo llamamos y nos dijo que devolvería el dinero, pero después me bloqueó y eliminó todo”, contó la víctima con impotencia.

El equipo de prensa logró comunicarse con el supuesto vendedor, haciéndose pasar por nuevos compradores. Para sorpresa, el número seguía activo y el sujeto continuaba ofreciendo el mismo aparato por 2.300 bolivianos.

Durante la conversación, el hombre se identificó con un nombre inexistente y, al ser confrontado, reconoció que se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. “Yo me encuentro en Villa Tunari, hermano”, afirmó al inicio, pero luego admitió: “Sí, estoy en Chonchocoro”.

Este caso vuelve a poner en evidencia cómo reclusos logran operar redes de estafa desde el interior de las cárceles, aprovechando plataformas digitales y la confianza de compradores en línea.

