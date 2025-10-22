¡Viva el amor! Lamine Yamal le dedica gol a Nicki Nicole en el Camp Nou

El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, vivió un momento muy especial durante el partido de Champions League contra el Olympiacos. No solo anotó un gol, sino que también tuvo un gesto muy romántico con Nicki Nicole, la cantante argentina que estuvo presente en el estadio.

Después de marcar un gol de penal, Lamine corrió directo hacia la tribuna donde estaba Nicki. Desde el campo, levantó los brazos y le lanzó un beso, mientras ella lo miraba sonriente con una camiseta del Barcelona que tenía su nombre. El momento fue captado por las cámaras de ESPN y se volvió viral en redes sociales.

Nicki no solo estuvo en las gradas. En otros videos se la vio en el banco del Barcelona, riendo y conversando con el entrenador Hansi Flick, mientras disfrutaba del partido. Fue una noche muy especial para la pareja.

También se compartieron fotos de Lamine con su hermano pequeño Keyne en brazos y abrazando a Nicki Nicole. En otra imagen, se lo ve junto a su madre Sheila Ebana, quien también lucía la camiseta del Barça.

