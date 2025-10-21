TEMAS DE HOY:
El Arsenal aplastó 4-0 al Atlético de Madrid

El cuadro inglés infligió un castigo excesivo al club español que, tras mantener un juego parejo terminó goleado durante el partido.

21/10/2025 18:42

Celebración del Arsenal en uno de sus goles contra el Atlético de Madrid. Foto: Redes sociales del Arsenal.
El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0.
Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres -por partida doble- y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro. EFE
 

