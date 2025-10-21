El analista económico Jaime Dunn advirtió que el nuevo gobierno enfrentará una situación económica crítica y que entre sus principales prioridades deberá resolver de forma inmediata el abastecimiento de combustibles y encarar medidas estructurales para restablecer la estabilidad monetaria y fiscal del país.

“Entre las prioridades hay cosas que son urgentes y otras que son importantes. No hay duda alguna de que el tema del combustible es algo fundamental y eso tiene que estar resuelto, más aún cuando ha habido una promesa del nuevo gobierno de que no habrá colas y que habrá abastecimiento de combustible desde el mismo 9 de noviembre. Creo que esa es una prioridad”, señaló Dunn a la Red Uno.

El economista explicó que la actual escasez de dólares y combustibles son solo síntomas de un problema económico más profundo, que se origina en el modelo de financiamiento estatal de los últimos años.

“La supervivencia del gobierno hasta ahora ha dependido de la venta de oro y de los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa. Eso no es sostenible. Hay que restaurar el equilibrio monetario, detener el financiamiento del déficit por parte del Banco Central, reducir el gasto público y establecer rápidamente una senda de estabilidad. Además, hay que alinear el tipo de cambio”, advirtió.

Dunn anticipó que el nuevo gobierno deberá tomar decisiones difíciles en materia cambiaria, y que una devaluación es inevitable dada la magnitud del desequilibrio actual.

“Es un hecho: va a venir una devaluación. La pregunta es qué tan grande va a ser. Las estimaciones que hemos realizado con nuestro equipo proyectan una devaluación de al menos entre el 70 y 80%”, indicó.

El analista concluyó que el desafío económico que enfrenta el país requiere medidas inmediatas, coherentes y coordinadas, que devuelvan la confianza al sistema financiero y permitan al nuevo gobierno cumplir con su promesa de estabilizar la economía sin afectar los ingresos de las familias bolivianas.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play