Roblox en la mira: siete países lo prohíben por riesgo a menores

Varios gobiernos acusan a la plataforma de permitir riesgos como explotación infantil y daños a la salud mental de los menores.
21/10/2025 20:41
Escuchar esta nota
La popular plataforma de videojuegos Roblox está enfrentando una fuerte crisis a nivel mundial por la falta de seguridad para los niños. En al menos siete países, el juego ha sido bloqueado debido a preocupaciones sobre la protección de los menores que usan la aplicación.
Entre los países que prohibieron Roblox están Corea del Norte, China, Guatemala, Jordania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak.
En el caso de Corea del Norte y China, el bloqueo se debe a sus leyes estrictas sobre contenido extranjero. Sin embargo, los otros cinco países señalaron que el juego representa un peligro para los menores, ya que puede facilitar la explotación infantil y afectar la salud mental de los niños.
En países como Estados Unidos y España, también se han iniciado investigaciones formales contra Roblox. Las autoridades están analizando si la plataforma protege adecuadamente a sus millones de usuarios menores de edad y si respeta las leyes sobre privacidad de datos infantiles.
Por su parte, en Reino Unido y Australia, aunque no hay investigaciones oficiales, las autoridades y expertos en seguridad digital han emitido advertencias sobre el uso del juego. Piden mayor control y protección para que los niños puedan usar la plataforma de forma segura.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00