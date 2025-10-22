Guillermo del Toro arremete contra la Inteligencia Artificial y defiende la "urgencia" del arte humano

El aclamado director mexicano Guillermo del Toro desató una ovación en sus recientes apariciones públicas, incluyendo la presentación de su nuevo filme, Frankenstein, al lanzar un mensaje contundente contra el uso desmedido de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos creativos. El cineasta tapatío enfatizó la necesidad de preservar la esencia humana en el arte, calificando la situación actual como "tiempos peligrosos".

Del Toro, quien estuvo acompañado por el actor Oscar Isaac en una de sus presentaciones, subrayó que el problema de la IA va más allá del desplazamiento laboral, afectando la esencia misma de la humanidad. El director de La Forma del Agua afirmó que el verdadero desafío no es la adopción de nuevas tecnologías, sino el de "mantenernos humanos" y "preservar esa esencia en lo que creamos".

Durante un coloquio en el festival Lumière de Lyon, y en la gira promocional de Frankenstein, Del Toro elevó el tono de su crítica al afirmar que "El arte no solo es necesario, es urgente" y expresar su rotundo rechazo a la IA en ese ámbito. El cineasta lamentó que se promueva la idea de que "podemos hacer arte con una aplicación" y denunció que "cuando nos roban el arte y la emoción, nos llevan a la estética del fascismo", reportan Infobae y Sensacine.

Como ejemplo de su compromiso con la creación humana, Del Toro destacó que su nueva película es "una ópera, hecha por humanos y para humanos", asegurando que todos los decorados son reales. La obra, según el director, está ahí para recordar que "el arte no solo es necesario, sino urgente".

La postura firme del director contra la sustitución de la IA en el arte ha resonado fuertemente. Su mensaje, registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha sido aplaudido por miles de usuarios y profesionales que ven en la tecnología una amenaza para el valor del trabajo y la creatividad de las personas.

