Espectáculos

¿Shakira nominada al Óscar? La colombiana entra en el radar de Hollywood por esta razón

La barranquillera podría hacer historia y conquistar ahora un nuevo escenario: el cine.

Silvia Sanchez

17/10/2025 17:37

Estados Unidos

La artista colombiana Shakira, reconocida por romper barreras con su música, podría conquistar ahora un nuevo escenario: el cine.

La revista Variety, especializada en la industria de Hollywood, incluyó recientemente a la cantante en su lista de posibles nominados a los Premios Óscar 2026 en la categoría de Mejor Canción Original.

La postulación sería por “Zoo”, el tema que Shakira coescribió con Ed Sheeran y Blake Slatkin para la banda sonora de Zootopia 2, donde además vuelve a prestar su voz al carismático personaje de Gazelle.

Según Variety, la canción competirá con producciones como For Good, KPop, Demon Hunters, Train Dreams y Sinners.

Por su parte, el medio especializado Gold Derby la ubica entre las favoritas por su mensaje de empoderamiento y esperanza, además de su fusión de ritmos en inglés y español, un sello inconfundible de la cantante.

En esta nueva entrega, Gazelle regresa con un mensaje renovado sobre identidad, diversidad y autoconfianza, reforzando los valores que Shakira ha transmitido a lo largo de su carrera.

El posible salto de la artista barranquillera al Óscar llega en uno de los momentos más altos de su trayectoria, luego del éxito mundial de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, la más grande y rentable realizada por una artista latina en la historia.

 

