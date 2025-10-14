Muere D’Angelo, leyenda del soul y R&B, tras una batalla contra el cáncer de páncreas

El reconocido cantante de soul y R&B D’Angelo, ganador del premio Grammy y figura influyente del neo-soul, falleció a los 51 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas, informaron los medios People y TMZ.

Su nombre real era Michael Eugene Archer y nació en Richmond, Virginia, D’Angelo alcanzó la fama mundial en los años noventa con éxitos como “Brown Sugar” y “Untitled (How Does It Feel)”, temas que lo consolidaron como una de las voces más emblemáticas del soul contemporáneo.

El productor DJ Premier, quien colaboró con él en el tema “Devil’s Pie” (1998), confirmó la noticia en su cuenta de X (antes Twitter):

“Es una pérdida muy triste el fallecimiento de D’Angelo. Pasamos muchos buenos momentos. Te extrañaremos mucho. Duerme en paz, D’. Love you, KING”, escribió.

Durante su carrera, D’Angelo recibió el reconocimiento de la crítica por su innovadora fusión de soul, R&B y funk, y fue considerado una de las figuras clave del renacimiento del soul moderno, influyendo en artistas como Alicia Keys, Erykah Badu, Anderson .Paak y Frank Ocean.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los arreglos funerarios ni sobre posibles conmemoraciones públicas en su honor.

