Espectáculos

¡Emotivo! Luis Vega apareció en el cumpleaños de una pequeña fanática y le cantó el “Feliz Cumpleaños”

[Video] La niña desbordó en alegría y no podía creer que su artista favorito había llegado para cantarle el feliz cumpleaños.

Silvia Sanchez

11/10/2025 10:47

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un gesto lleno de ternura conmovió las redes sociales. El cantautor boliviano Luis Vega sorprendió a una pequeña admiradora al presentarse en persona en su fiesta de cumpleaños para cantarle el “Feliz Cumpleaños”.

La historia se hizo viral en redes sociales y despertó una ola de reacciones positivas.

Todo comenzó semanas atrás, cuando el artista participó en una actividad con niños y jóvenes, donde interpretó varias de sus canciones acompañado de su guitarra. En esa ocasión, la niña emocionó a todos con su entusiasmo, un momento que quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes.

Al ver las imágenes, Luis Vega se enteró de que la niña pronto cumpliría años y decidió prepararle una sorpresa inolvidable. El día de la celebración, el cantante apareció de improviso en la fiesta, guitarra en mano, y le dedicó una interpretación especial.

La reacción de la pequeña fue pura alegría y emoción, sin poder contener las lágrimas al ver a su ídolo frente a ella. Los asistentes también se mostraron conmovidos por el noble gesto del artista, que demostró una vez más su cercanía y cariño con el público.

Aquí puedes ver el video:

