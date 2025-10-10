¡Atroz! Asesinó a sus dos recién nacidos y los escondió en un armario

Una joven de 25 años fue detenida en Reggio Calabria, al sur de Italia, acusada de quitar la vida a sus dos recién nacidos, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de un armario en su vivienda.

El hecho, descubierto en julio de 2024, volvió a cobrar relevancia luego de que las autoridades italianas sospechan que la mujer habría cometido un crimen similar en 2022.

Según la investigación, los bebés nacieron con vida y murieron asfixiados. Las cámaras de seguridad muestran que la joven permaneció sola en el domicilio entre las 19:00 y las 20:30 del 8 de julio de 2024, lapso en el que se presume ocurrieron el parto y las muertes.

Los padres de la detenida encontraron los cuerpos envueltos en una manta dentro de un armario y aseguraron no saber que su hija estaba embarazada.

Los investigadores hallaron mensajes entre la mujer y su pareja, quien también es investigado por posible complicidad. En esas conversaciones, ambos discutían sobre la posibilidad de quedarse con el bebé, lo que llevó a la policía a indagar un tercer caso ocurrido en 2022.

De acuerdo con las pesquisas, la joven habría dado a luz en agosto de ese año y luego se deshizo del cuerpo del recién nacido, que aún no ha sido encontrado. La policía continúa con rastrillajes en la zona para localizar los restos.

