¡Su padre confesó el crimen! Hallan sin vida a Samanta, hija desaparecida de la mujer que era encadenada en El Alto

El caso que estremeció a todo el país dio un giro estremecedor. La Policía y el Ministerio Público hallaron el cuerpo sin vida de Samanta, la niña de ocho años que estaba desaparecida desde 2023. Su propio padre confesó haberle quitado la vida y reveló el lugar donde la enterró.

El cuerpo fue encontrado en una zona alejada de la carretera a Laja, en La Paz, tras un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía. Samanta era hija de la mujer que fue rescatada tiempo atrás en El Alto, luego de haber sido mantenida encadenada, golpeada y encerrada junto a sus hijos por su pareja en la zona de Senkata.

La madre había denunciado que, desde 2023, no sabía nada del paradero de su hija. La confesión del padre permitió a las autoridades ubicar el lugar exacto donde fue enterrado el cuerpo de la pequeña.

“El papá ha trasladado el cuerpo, según la información que él mismo refiere, desde 2023 que desapareció la menor de edad y la llevó hasta el sitio donde la hemos encontrado”, informó la fiscal de Delitos Contra la Vida, Sarina Guardia.

El agresor, que ya se encontraba detenido por los delitos de violencia familiar, ahora será imputado por infanticidio.

“Se está pidiendo la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el lapso de seis meses, y se continúa recabando información para sustentar la imputación por el delito de infanticidio”, añadió la fiscal.

El hallazgo del cuerpo de Samanta ha generado profunda consternación, ahora la familia exige justicia por la niña y por los años de violencia que sufrieron en silencio.

