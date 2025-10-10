¡Aterrador! Murió asfixiada mientras lavaba su auto y revelaron cómo fue la insólita muerte

Un hecho insólito y trágico dejó consternados a los habitantes de Bissy-sur-Fley, en el este de Francia, luego de que una mujer muriera en un extraño accidente mientras lavaba su automóvil en su casa.

La víctima fue identificada como Bernadette Delmotte, una ciudadana belga de 65 años, quien perdió la vida el pasado 13 de junio, aunque el caso recién se dio a conocer públicamente este mes, según informaron los medios locales Le Figaro y France 3.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer se encontraba limpiando su vehículo cuando, por motivos que aún se desconocen, el vidrio eléctrico de una de las ventanillas se cerró repentinamente, atrapándola por el cuello y causándole la muerte por asfixia.

El insólito accidente ha generado conmoción y desconcierto entre los familiares y vecinos de la víctima. Según el relato de sus allegados, fueron sus amigas quienes descubrieron la tragedia, ya que debían reunirse con ella y, al notar su ausencia, y denunciaron su desaparición.

Las autoridades francesas continúan investigando el caso para determinar si se trató de una falla mecánica o un error humano.

