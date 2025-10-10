[Imágenes sensibles] Explosión en feria escolar deja a una estudiante gravemente herida

Un grave accidente ocurrió durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial de Rancagua, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando un experimento escolar terminó explotando y provocó pánico entre los asistentes.

Según los reportes, un grupo de estudiantes realizaba una demostración para simular la erupción de un volcán, pero algo salió mal: el experimento se incendió y luego explotó, generando una fuerte detonación que alcanzó a varios alumnos que se encontraban cerca.

El resultado fue 17 estudiantes heridos, entre ellos una niña de 10 años que sufrió las lesiones más graves. La menor estaba muy cerca del experimento y recibió el impacto directo en el rostro, lo que le causó severos daños faciales y riesgo de perder un ojo.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital Garrahan de Buenos Aires, especializado en atención infantil.

Las autoridades locales y el Ministerio de Salud de la provincia iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias durante la feria científica.

