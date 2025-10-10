TEMAS DE HOY:
Inseguridad Feria de Alasita

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes sensibles] Explosión en feria escolar deja a una estudiante gravemente herida

La explosión generó pánico entre los estudiantes, en una provincia de Argentina, más de diez alumnos tienen lesiones, una de ellas es la más grave.

Silvia Sanchez

10/10/2025 14:07

Escuchar esta nota

Un grave accidente ocurrió durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial de Rancagua, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando un experimento escolar terminó explotando y provocó pánico entre los asistentes.

Según los reportes, un grupo de estudiantes realizaba una demostración para simular la erupción de un volcán, pero algo salió mal: el experimento se incendió y luego explotó, generando una fuerte detonación que alcanzó a varios alumnos que se encontraban cerca.

El resultado fue 17 estudiantes heridos, entre ellos una niña de 10 años que sufrió las lesiones más graves. La menor estaba muy cerca del experimento y recibió el impacto directo en el rostro, lo que le causó severos daños faciales y riesgo de perder un ojo.

Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital Garrahan de Buenos Aires, especializado en atención infantil.

Las autoridades locales y el Ministerio de Salud de la provincia iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias durante la feria científica.

Video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD