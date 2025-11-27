El velorio de Remberto López, el recluso asesinado a tiros en el penal de Palmasola (Santa Cruz), fue suspendido este jueves en Cochabamba, su ciudad natal, debido a amenazas dirigidas a sus familiares, según confirmó su abogado.

López fue ejecutado con dos disparos en la cabeza, en lo que la familia ha denunciado como una “ejecución por encargo”. Los autores confesos del crimen, dos ciudadanos brasileños, manifestaron su voluntad de acogerse a un proceso abreviado.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a una funeraria en Cochabamba, donde comenzó el velorio de forma privada. Sin embargo, cerca de las 19:00, los parientes se vieron obligados a suspender la ceremonia y retirar los restos del lugar tras recibir amenazas directas.

La funeraria quedó vacía y sin resguardo policial. Aunque se confirmó que el velorio continúa en otra locación de Cochabamba, se ha optado por no revelar el sitio por temor a nuevos ataques.

Mira la programación en Red Uno Play