¡Llevan el ritmo en la sangre! Dos jóvenes sorprenden bailando “El Canto del Tero” en plena calle

“Cuando uno lleva el ritmo en la sangre, se nota”, fue uno de los comentarios más repetidos en las publicaciones del video que muestra a dos jóvenes bailando con gran entusiasmo “El Canto del Tero” en medio de la calle.

Sin importar el lugar ni la falta de público, los muchachos se dejaron llevar por la música y comenzaron a zapatear al ritmo del tradicional compás chaqueño frente a una tienda, mientras una señora los observaba y aplaudía animadamente.

El video rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones positivas. La mayoría de los internautas destacaron el orgullo y pasión por la cultura boliviana que demostraron los jóvenes, quienes contagiaron alegría, entusiasmo y amor por el folclore con su espontáneo baile.

A continuación, te invitamos a ver este video que llamó la atención en redes sociales:

