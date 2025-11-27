TEMAS DE HOY:
Crean la primera pastilla 'antienvejecimiento' para perros: ¿cómo funciona?

Un fármaco recibió el visto bueno de la FDA de EE. UU., validando su potencial para extender la vida saludable de los perros mayores de razas medianas y pequeñas.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 19:04

Crean la primera pastilla "antienvejecimiento" para perros ¿Cómo es? Imagen de Pexels en Pixabay
Estados Unidos

Para millones de dueños de mascotas, la corta vida de los perros es una de las mayores tristezas. Sin embargo, un avance científico podría cambiar esta realidad. La empresa de biotecnología Loyal logró un hito en la medicina veterinaria al obtener el respaldo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para su medicamento, el LOY-002.

La FDA aceptó los datos presentados por Loyal, confirmando que existe una "expectativa razonable de eficacia" para el LOY-002 en la extensión de la vida saludable de los perros seniorsegún informa el portal El Imparcial.

LOY-002: El Tratamiento que Combate el Envejecimiento Biológico

Este fármaco no es un suplemento, sino un medicamento desarrollado bajo la premisa de tratar el envejecimiento como una condición biológica que puede ser regulada.

Población objetivo ampliada: A diferencia de otros tratamientos que Loyal ha desarrollado para razas gigantes, el LOY-002 está diseñado para una población más amplia:

  • Perros mayores de 10 años.

  • Con un peso de al menos 14 libras (6.3 kg).

Esto incluye a muchas razas comunes, como Cocker Spaniels, Labradores y Pastores, haciendo el tratamiento más accesible. Su administración es simple: una pastilla diaria con sabor a carne, fácil de integrar en la rutina del animal.

¿Por qué es crucial el aval de la FDA?

El respaldo del Centro de Medicina Veterinaria (CVM) de la FDA es una validación científica de peso. Este reconocimiento permite a Loyal avanzar hacia una aprobación condicional acelerada.

El significado es doble:

  1. Evidencia sólida: Los datos iniciales demuestran un potencial real para mejorar la longevidad y la salud de los perros.

  2. Supervisión regulatoria: El medicamento está bajo control y evidencia, lo que lo diferencia de suplementos de dudosa procedencia.

     

El objetivo: Vivir más años, pero con mayor calidad

El enfoque principal del LOY-002 es mejorar el healthspan —los años vividos con buena salud—, actuando sobre la salud metabólica que se deteriora con la edad.

Los beneficios esperados, respaldados por la investigación que forma parte del ensayo clínico más grande de su categoría (estudio STAY), incluyen:

  • Mayor vitalidad y energía.

  • Movilidad más estable.

  • Menor riesgo de desarrollar enfermedades típicas de la vejez.

La llegada del LOY-002 marca un antes y un después, prometiendo un futuro donde los perros no solo vivirán más tiempo, sino que disfrutarán de esos años adicionales con una mejor calidad de vida y compañía, según agrega el citado medio.

