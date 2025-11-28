Aprehenden a dos implicados en violento atraco cerca del Zoológico

En un operativo realizado la madrugada de este jueves, la Policía logró la aprehensión de dos de los cinco presuntos delincuentes que participaron en un atraco ocurrido en inmediaciones del Zoológico municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el informe policial, el hecho delictivo fue cometido por un grupo de cinco sujetos: uno de ellos abordó un micro para ejecutar el robo, mientras los otros cuatro permanecieron afuera cumpliendo labores de apoyo. Los dos detenidos serían parte de este último grupo.

Durante la intervención, uno de los aprehendidos se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio, mientras que el otro brindó su declaración informativa, en la que describió la planificación y ejecución del asalto.

Las autoridades informaron que, pese a la captura de los dos sospechosos, aún no se ha recuperado el teléfono celular sustraído a la víctima. Tampoco se ha logrado ubicar al individuo acusado de causar una herida cortante al afectado, quien continúa prófugo.

Los detenidos serán puestos ante un juez de instrucción en materia penal para la audiencia de medidas cautelares. La parte denunciante anticipó que solicitará la detención preventiva de ambos en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz, Palmasola, mientras la Policía prosigue con la búsqueda de los otros involucrados.

