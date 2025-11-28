TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito brasileños desaparecidos Mujer dopada

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a dos implicados en violento atraco cerca del Zoológico

El asalto dejó a la víctima con un corte en el cuerpo; la Policía busca al responsable directo de la agresión. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/11/2025 22:42

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En un operativo realizado la madrugada de este jueves, la Policía logró la aprehensión de dos de los cinco presuntos delincuentes que participaron en un atraco ocurrido en inmediaciones del Zoológico municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según el informe policial, el hecho delictivo fue cometido por un grupo de cinco sujetos: uno de ellos abordó un micro para ejecutar el robo, mientras los otros cuatro permanecieron afuera cumpliendo labores de apoyo. Los dos detenidos serían parte de este último grupo.

Durante la intervención, uno de los aprehendidos se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio, mientras que el otro brindó su declaración informativa, en la que describió la planificación y ejecución del asalto.

Las autoridades informaron que, pese a la captura de los dos sospechosos, aún no se ha recuperado el teléfono celular sustraído a la víctima. Tampoco se ha logrado ubicar al individuo acusado de causar una herida cortante al afectado, quien continúa prófugo.

Los detenidos serán puestos ante un juez de instrucción en materia penal para la audiencia de medidas cautelares. La parte denunciante anticipó que solicitará la detención preventiva de ambos en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz, Palmasola, mientras la Policía prosigue con la búsqueda de los otros involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD