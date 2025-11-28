Fallece Conrado Osorio, actor de La Reina del Sur y La Fea Más Bella

El mundo de la televisión y las telenovelas está de luto tras la muerte del actor colombiano Conrado Osorio, conocido por sus papeles en La Reina del Sur y La Fea Más Bella. El artista falleció tras una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que padecía desde hace tiempo.

Su hermano confirmó la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje:

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.

Amigos, colegas y fanáticos también recordaron a Conrado como una persona alegre, cercana y talentosa, dejando un gran vacío en la industria.

Nacido el 10 de abril de 1967, Conrado Osorio tuvo una destacada carrera en cine, teatro y televisión, participando en producciones como La ley del corazón y El cartel de los sapos. Su legado artístico y su calidez personal permanecerán en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron.

