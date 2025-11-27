Cochabamba reactiva rastrillajes antirrábicos: estas son las zonas y fechas

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba arrancará desde mañana nuevos rastrillajes de vacunación antirrábica en los barrios con menor cobertura durante la reciente campaña masiva y catalogados como de mayor riesgo sanitario. El objetivo es reforzar la protección tanto de la población como de sus mascotas.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los operativos se realizarán del 28 de noviembre al 11 de diciembre, priorizando K’ara K’ara y Sebastián Pagador, donde la cobertura no supera el 50%. En ambas zonas se ejecutarán dos jornadas de rastrillaje para asegurar un mayor alcance.

Prudencio pidió a los vecinos estar atentos al cronograma y acudir directamente a los centros de salud, sin esperar necesariamente a que las brigadas visiten sus viviendas. Recordó que todos los establecimientos municipales cuentan con dosis disponibles durante todo el año.

La autoridad explicó que estos operativos forman parte de la vacunación de consolidación, cuya finalidad es mantener y elevar los porcentajes óptimos de protección tras la campaña masiva, que se extiende entre 10 y 14 días después de su lanzamiento.

Finalmente, recordó que la Ley Municipal 1147/2022 establece una multa de Bs 500 para quienes no vacunen a sus mascotas, como medida para promover la tenencia responsable y reducir los riesgos sanitarios.

Cronograma de rastrillajes

28 de noviembre: Centro de Salud K’ara K’ara

29 de noviembre: Centro de Salud Sebastián Pagador

1 de diciembre: Centro de Salud K’ara K’ara

2 de diciembre: Centro de Salud Sebastián Pagador

3 de diciembre: Centro de Salud Maica Central

4 de diciembre: Centro de Salud Gloria

5 de diciembre: Centro de Salud Pucarita

8 de diciembre: Centro de Salud Chimba

9 de diciembre: Centro de Salud Rojas Mejía

10 de diciembre: Centro de Salud Kanata

11 de diciembre: Centro de Salud Beato Salomón

