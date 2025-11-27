Revelan que el autor del tiroteo cerca de la Casa Blanca fue agente asociado de la CIA

El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, acusado de disparar este miércoles a dos miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca, trabajó para varias entidades del Gobierno estadounidense mientras formaba parte de una fuerza asociada en Afganistán. Así lo confirmó a Fox News Digital el director de la CIA, John Ratcliffe.

“Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la Administración justificó la llegada del presunto tirador a EE.UU. por su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar”, declaró Ratcliffe. Según detalló, ese vínculo terminó poco después de la caótica evacuación de agosto de 2021.

Lakanwal, de 29 años, llegó al país en septiembre de ese año como parte de la Operación Bienvenida a los Aliados (Operation Allies Welcome), el programa con el que EE.UU. recibió a miles de afganos que habían colaborado con sus fuerzas durante la guerra.

Investigación por posible terrorismo internacional

De acuerdo con Fox News, citando fuentes de inteligencia de alto nivel, el FBI investiga el ataque como un posible acto de terrorismo internacional. Los dos miembros de la Guardia Nacional heridos permanecen en estado crítico.

El incidente ocurrió el 26 de noviembre frente a la entrada de la estación de metro Farragut West, donde los guardias realizaban “patrullas de alta visibilidad”. Lakanwal abrió fuego de manera repentina y uno de los uniformados respondió, hiriéndolo antes de su arresto.

Fuerte reacción política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo como “un atroz ataque”, al que definió como “un acto malvado, de odio y de terror”. Aseguró que buscará que el agresor enfrente “una justicia rápida y certera, si las balas aún no lo han hecho”.

Trump también confirmó que el atacante llegó desde Afganistán y cargó contra la política migratoria de la administración anterior, calificando al país asiático como “un agujero infernal en la tierra” y pidiendo reexaminar a todos los afganos que ingresaron tras la retirada de 2021.

En respuesta, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. anunció la suspensión inmediata de la tramitación de solicitudes de inmigración vinculadas a ciudadanos afganos.

