El Hospital de Niños enfrenta una situación crítica que ha generado preocupación entre el personal de salud y los familiares de pacientes. Trabajadores del área de emergencia denuncian el deterioro de la infraestructura, la falta de insumos básicos y la escasez de personal.

“Realmente las condiciones de nuestro hospital están mal. Pedimos a las autoridades que se pongan la mano al pecho”, afirmó Nancy Perka Salazar, responsable del área de emergencia.

Uno de los principales problemas es la falla de los tres aires acondicionados que cubren las áreas de reanimación, observación y triaje. Esta situación, según el personal, aumenta el riesgo de infecciones entre pacientes críticos.

“Estamos en una afixación, con muchas bacterias. Trabajamos con pacientes entubados y no tenemos condiciones adecuadas”, denunció Perka Salazar.

Déficit de personal y turnos dobles

El hospital tiene actualmente seis pacientes críticos en reanimación y 15 en observación, pero no cuenta con suficiente personal para cubrir todas las áreas, ni para reemplazar bajas médicas o prenatales.

“Hay colegas doblando turnos. A veces una sola enfermera debe atender a seis pacientes entubados”, agregó.

Faltan insumos y los padres deben comprar medicamentos

La escasez de recursos también afecta la atención diaria. El personal denuncia que no hay suero ni bránulas para los procedimientos básicos, y que en muchos casos los familiares deben costear medicamentos esenciales.

“¿Con qué piensa que vamos a trabajar?”, cuestionó Perka Salazar. También relató que hay padres durmiendo en el piso ante la falta de condiciones mínimas.

Llamado urgente a las autoridades

El personal del hospital hizo un llamado público a las autoridades para que intervengan de forma urgente y garanticen condiciones dignas tanto para los pacientes como para los trabajadores del área de salud.

