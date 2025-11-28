Denuncian estafa múltiple por anticréticos en La Paz: existen más de 20 víctimas afectadas

Más de 20 personas denunciaron este jueves haber sido víctimas de una presunta estafa cometida por un hombre de aproximadamente 50 años, quien habría ofrecido departamentos en anticrético a cambio de sumas de anticipos que oscilan entre los 15.000 y 20.000 dólares.

El caso fue dado a conocer este jueves por el abogado de los afectados, Edwin Lenis, en una entrevista con Red Uno. Según el jurista, el acusado utilizaba un modus operandi bien estructurado para captar a sus víctimas.

“Este hombre ha estafado alrededor de 20 personas o más con un modus operandi muy particular, donde ofrecía departamentos en anticrético y nunca se los daba, pero hábilmente les sacó dinero entre 20.000 a 15.000 dólares”, declaró Lenis.

Una de las afectadas relató que entregó 16.000 dólares por el anticrético de un departamento ubicado en la zona de Miraflores. Como parte del engaño, el hombre les proporcionaba temporalmente departamentos en alquiler, cuyo pago asumía por unos meses. Sin embargo, de un momento a otro dejó de cubrir los costos, dejando a las víctimas sin vivienda y sin el anticrético prometido.

“Él nos daba en alquiler departamentos provisorios que él cancelaba, pero de un momento a otro dejó de cancelar, dejándonos en la calle”, lamentó una de las víctimas.

La denuncia fue interpuesta ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y procedieron a la aprehensión del sujeto, quien se encuentra en celdas policiales.

Los denunciantes hicieron un llamado público a otras personas que podrían haber sido perjudicadas por este mismo individuo, para que se sumen a la denuncia colectiva y así fortalecer el proceso legal que busca la recuperación del dinero entregado.

El caso se encuentra en investigación, mientras las víctimas piden a las autoridades celeridad y la aplicación de sanciones contra el presunto estafador.

Mira la programación en Red Uno Play