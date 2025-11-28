La 'Mamita' de Cotoca llega a Santa Cruz y reúne a miles de fieles

Como cada año, la fe cruceña se manifiesta con fuerza durante la antesala de la festividad de la Virgen de Cotoca. La imagen de la patrona del oriente boliviano llegó este jueves 27 de noviembre a la capital cruceña, marcando el inicio de las actividades previas a su tradicional fiesta.

El traslado comenzó en el municipio de Cotoca y culminó en Santa Cruz de la Sierra, donde miles de devotos acompañaron el recorrido.

Uno de los momentos más emotivos se vivió a los pies del Cristo Redentor, donde la imagen fue recibida por fieles, autoridades y grupos religiosos que ofrecieron oraciones y cánticos. Posteriormente, la Virgen fue llevada hasta la Catedral Metropolitana.

Las actividades continuarán este viernes 28, cuando en la Catedral se celebre la Eucaristía en honor a la Mamita de Cotoca. Por la tarde, se llevará a cabo la misa de despedida, antes de retornar la imagen al santuario cotoqueño.

El sábado 29 comenzará el tradicional rosario que acompaña los días previos a la gran fiesta. Como cada año, miles de peregrinos se preparan para la caminata del 7 de diciembre rumbo a Cotoca.

Una de las vías principales será cerrada desde las 17:00, a partir del cuarto anillo, para permitir el paso seguro de los fieles que buscan agradecer favores, pedir protección y renovar su fe ante la Virgen.

