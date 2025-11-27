Viacha: captan a dos jóvenes pateando un garaje; vecinos denuncian robos y exigen mayor patrullaje

Dos presuntos antisociales fueron captados por cámaras de videovigilancia en la urbanización Prados de Tilata, en Viacha, cuando patearon y abrieron la puerta de un garaje para luego escapar del lugar. El hecho encendió las alarmas entre los vecinos, que aseguran que los robos se han vuelto recurrentes en el barrio.

“La puerta la han pateado y de una patada la han abierto. El joven estaba adentro y salió rápido. Si no estaba ahí, iban a entrar. Necesitamos seguridad”, relató la víctima, todavía afectada por la situación.

La preocupación también se refleja entre los residentes, quienes temen por sus familias y anuncian que podrían asumir medidas si no hay respuesta de las autoridades.

“Es alarmante. A veces hay niños, yo dejo a mis hermanitos solos. Uno sale y ellos se quedan. Así nomás pueden entrar. Son jóvenes que quieren meterse a las casas y sacar todo”, comentó una vecina.

Los habitantes de Prados de Tilata piden a la Policía mayor resguardo, ya que en los últimos días se habrían registrado varios intentos de robo.

“Cualquier cosa puede pasar y tenemos miedo. Aquí hay cámaras, pero necesitamos más seguridad”, insistió otra de las vecinas.

Mira la programación en Red Uno Play