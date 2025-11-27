Intervienen oficinas del TDJ en Beni y secuestran documentos

Una comisión de fiscales anticorrupción intervino este jueves las oficinas del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, luego de la denuncia presentada por la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, por supuestas irregularidades en el sorteo de la acción de libertad planteada por los exmagistrados prorrogados del Tribunal Constitucional.

Según el reporte, los fiscales ejecutaron el requerimiento fiscal y realizaron el registro del lugar de los hechos como parte de un acto de cooperación con la Fiscalía de Sucre, instancia donde se abrió la denuncia contra el presidente del TDJ Beni, Charles M.

“Se secuestró documentación en presencia del denunciado y de testigos. El proceso que investigamos es por manipulación informática y uso indebido de bienes y servicios”, explicó Marcelo Flores, miembro de la Unidad Anticorrupción del Beni.

La intervención forma parte de las diligencias para esclarecer si la causa fue direccionada a un juzgado específico, vulnerando el sorteo aleatorio establecido por norma.

