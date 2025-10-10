TEMAS DE HOY:
Una bebé de siete meses falleció tras caer desde el segundo piso de un centro comercial en Perú

La menor cayó en la zona del patio de comidas. Pese a los intentos de reanimación, falleció al llegar al hospital.

Silvia Sanchez

10/10/2025 17:31

Perú

Una tragedia conmocionó a los visitantes del centro comercial Real Plaza Centro Cívico, en Lima, Perú, donde una bebé de siete meses falleció tras caer desde el segundo piso del establecimiento.

El accidente ocurrió mientras la menor estaba junto a sus padres, quienes habían acudido al lugar por una visita familiar. Según testigos, un descuido bastó para que la pequeña cayera al vacío en la zona del patio de comidas, provocando pánico entre los presentes.

El personal de seguridad y los equipos de emergencia acudieron de inmediato para auxiliarla y realizaron maniobras de reanimación, pero la bebé perdió la vida al llegar al hospital.

Las autoridades peruanas iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el accidente y si existió negligencia o falta de medidas de seguridad dentro del centro comercial.

Las cámaras de vigilancia fueron secuestradas por la Policía, que analizará las imágenes para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

El caso generó profunda consternación entre los visitantes y trabajadores del lugar, además de reabrir el debate sobre la seguridad infantil en espacios públicos concurridos, como centros comerciales.

 

