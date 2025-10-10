¿Ingratitud? Le donó un riñón y no la invitó: Francia Raisa habla sobre la boda de Selena Gómez

Francia Raisa, la actriz que en 2017 le donó un riñón a Selena Gómez para salvarle la vida, volvió a ser tendencia tras revelar que no fue invitada a la boda de la cantante con el productor musical Benny Blanco.

En declaraciones recientes, Raisa habló abiertamente sobre los rumores de distanciamiento con Gómez y explicó cómo se siente actualmente respecto a su relación:

“Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella. Y mira… ella tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”, dijo la actriz, conocida por su papel en How I Met Your Father.

La boda, celebrada el 27 de septiembre, reunió a figuras como Taylor Swift, Ed Sheeran, Zoe Saldaña, Paris Hilton, Steve Martin y Martin Short. Sin embargo, la ausencia de Raisa no pasó desapercibida, generando una ola de comentarios en redes sobre una posible ruptura definitiva de su amistad.

Ambas artistas fueron muy cercanas tras el trasplante, pero su vínculo ha enfrentado varios altibajos. En 2022, Gómez declaró a Rolling Stone que “mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift]”, frase que reavivó las especulaciones.

En 2023, Raisa comentó a USA Today que no hablaban con frecuencia desde hacía seis años, aunque negó que existiera un conflicto directo.

Pese a las versiones y comentarios en redes, Francia Raisa aseguró estar en paz con su decisión:

“Le di algo de mí por amor, y eso no cambia, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos distintos”, expresó.

