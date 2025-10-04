VIDEO: Esta fue la presentación del grupo Turromantikos en el concierto en homenaje a Naoki Ishida

El evento, organizado por la Alcaldía de La Paz, Ibisa Producciones y varios artistas, se realiza este viernes en el Teatro al Aire Libre, y reúne a destacados grupos de cumbia y música tropical para rendir tributo a la memoria del cantante Naoki Ishida.

El artista dejó una huella imborrable en el género tropical, además de un legado para los artistas. El evento inició desde las 16:00 horas de este viernes 3 de octubre, donde varios fanáticos se congregaron para disfrutar de una variada cartelera.

El grupo Turromantikos fue la segunda agrupación en subir al escenario y logró hacer vibrar a los asistentes, quienes corearon sus canciones.

