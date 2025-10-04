TEMAS DE HOY:
VIDEO: Esta fue la presentación del grupo Turromantikos en el concierto en homenaje a Naoki Ishida

El grupo Turromantikos subió al escenario del Teatro al Aire Libre, siendo parte del concierto gratuito en homenaje al recordado cantante fallecido de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida.

Jhovana Cahuasa

03/10/2025 21:56

Foto: Redes Sociales.
La Paz

El evento, organizado por la Alcaldía de La Paz, Ibisa Producciones y varios artistas, se realiza este viernes en el Teatro al Aire Libre, y reúne a destacados grupos de cumbia y música tropical para rendir tributo a la memoria del cantante Naoki Ishida.

El artista dejó una huella imborrable en el género tropical, además de un legado para los artistas. El evento inició desde las 16:00 horas de este viernes 3 de octubre, donde varios fanáticos se congregaron para disfrutar de una variada cartelera.

El grupo Turromantikos fue la segunda agrupación en subir al escenario y logró hacer vibrar a los asistentes, quienes corearon sus canciones.

 

