¡Vivirás en nuestros corazones! Esta es la lista de grupos que estarán en el concierto en homenaje a Naoki Ishida

El fallecido cantante de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida tendrá hoy un homenaje en La Paz con un gran concierto gratuito, conozca la cartelera de grupos que estarán presentes.

Jhovana Cahuasa

03/10/2025 10:56

Foto: Redes Sociales.
La Paz

La Alcaldía de La Paz y productores locales organizan un concierto gratuito en homenaje al cantante de Explosión Cumbiera, Naoki Ishida.

El concierto gratuito se efectuará hoy viernes 3 de octubre, en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo a partir de las 16:00 horas.

La información fue anunciada en conferencia de prensa realizada el pasado viernes 26 de septiembre, es organizado por la Alcaldía Municipal de La Paz, Ibisa Producciones, y varios artistas.

Estos son los grupos que estarán presentes

  • Explosión Cumbiera
  • Jhonny Claros y su agrupación Claros
  • Cartel Cumbiero
  • Turromantiko
  • Los Kakones

 

