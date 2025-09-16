A través de redes sociales, el grupo musical Explosión Cumbiera, confirmó el sensible fallecimiento de su cantante e imagen principal de la agrupación, Naoki Ishida.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro hermano Naoki Ishida. Siempre rompiste los escenarios y diste lo mejor de ti en todo momento. Te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tu legado vivirá por siempre, descansa en paz Naoki Ishida”, señala el post publicado por el grupo Explosión Cumbiera.

Este lunes por la noche las redes sociales, explotaron en comentarios y publicaciones de condolencias, tras revelarse el fallecimiento de Naoki Ishida, aunque no se especificaron las causas del deceso.

Artistas, colegas de trabajo y fans, se pronunciaron respecto al hecho. Recordemos que el cantante falleció meses después de la muerte de su hermano Hiroshi Claudio Ishida Ruiz más conocido como Ocasional Talento, hecho que consternó a la población.

